Ceará domina, vence o São Raimundo por 3 a 0 e se classifica na Copa do Brasil

Sem sustos, o Ceará derrotou o São Raimundo por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 2, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O triunfo garantiu ao Vovô a premiação de R$ 1,5 milhão, que terá como próximo adversário no torneio nacional o Tuna Luso-PA.



Apesar das condições ruins do gramado do estádio Canarinho, o Ceará impôs a sua superioridade técnica e dominou com tranquilidade a equipe do São Raimundo nos 45 minutos iniciais. Com uma postura incisiva em busca do gol para encaminhar a classificação sem maiores sustos, o Vovô manteve o controle do jogo através da posse de bola e praticamente não sofreu perigos em seu campo de defesa.

Taticamente, Tiago Nunes promoveu duas mudanças em relação ao time base que tem utilizado: o zagueiro Lucas Ribeiro improvisado como primeiro volante, suprindo as ausências de Richard e Fernando Sobral, e o centroavante Cléber como homem de referência do ataque no lugar de Zé Roberto. A estrutura de jogo manteve-se a mesma que o treinador tem implementado ao longo desta temporada, com bastante intensidade nas construções ofensivas através das constantes movimentações entre os atletas no último terço, infiltrações dos laterais, triangulações e superioridade numérica nos lances.

Com 20 minutos de jogo, o Alvinegro já acumulava chances claras para abrir o placar, mas pecava nas conclusões, característica que tem sido corriqueira nas atuações do clube de Porangabuçu em 2022. Aos 23, no entanto, Mendoza resolveu tomar para si a responsabilidade e, em bela jogada individual na entrada da área, fintou o marcador do Mundão e bateu colocado no canto direito do goleiro João Vitor, que nada pôde fazer para evitar o quarto gol do colombiano na temporada e o primeiro do Ceará na partida.

A vantagem no marcador trouxe mais tranquilidade para o Vovô dentro do confronto, tendo em vista que um empate já seria suficiente para a equipe cearense avançar de fase no certame nacional. O São Raimundo, sem demonstrar poder de reação, seguiu sendo envolvido pelas trocas de passes do escrete preto-e-branco, que permaneceu ditando o ritmo do duelo.

Na volta do intervalo, o Ceará não diminuiu a intensidade. Explorando principalmente os lados do campo, setor que o clube roraimense demonstrava fragilidade na marcação, o Vovô sufocou o Mundão nos primeiros minutos da etapa final, obrigando o arqueiro alviceleste a realizar importantes defesas.

A pressão surtiu efeito e aos 17 minutos, após cobrança de escanteio do meio-campista Vina, o atacante Cléber, com seus quase dois metros de altura, se sobressaiu no meio da área e cabeceou firme para balançar as redes pela primeira vez na temporada, ampliando o placar a favor da equipe cearense.



O massacre de finalizações do Vovô seguiu até o fim da partida e o resultado poderia ser ainda mais elástico se não fosse pelas ótimas intervenções do goleiro João Vitor, melhor jogador em campo pelo São Raimundo, e também pela ineficiência das conclusões em lances cruciais, principalmente com Mendoza e Zé Roberto na reta final.

Nos minutos finais do jogo, porém, Nino Paraíba recebeu pela direita, avançou e chutou cruzado. O arqueiro alviceleste defendeu parcialmente, mas a bola, lentamente, foi entrando no gol. Para consertar o lance, o zagueiro Selson tentou cortar em cima da linha, mas acabou chutando nas costas de João Vitor, marcando gol contra e decretando o placar final do confronto.

Ao Ceará, importante vitória para afastar a turbulência causada em Porangabuçu pela eliminação precoce no campeonato estadual, além de dar mais tranquilidade para a continuidade do trabalho de Tiago Nunes e confiança para atletas como Cléber, que desencantou na temporada.



