Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o CSA; mulheres pagarão meia entrada

As torcedoras poderão adquirir os bilhetes por o valor de meia entrada em todos os setores do estádio. A ação será promovida em alusão ao dia internacional da mulher, comemorado em 8 de março

Após garantir vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará encara o CSA-AL pela Copa do Nordeste. O clube iniciou nesta quinta-feira, 3, a venda de ingressos para o duelo. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 19h45min, na Arena Castelão, pela sétima rodada do certame regional.

Na partida diante da equipe alagoana, as mulheres poderão adquirir os bilhetes por o valor de meia entrada em todos os setores do estádio. A ação será promovida em alusão ao dia internacional da mulher, comemorado em 8 de março.

Os ingressos para acompanhar a partida nos setores inferior norte e sul custam R$ 30. Para o inferior central (bossa nova) é de R$ 50 e no setor premium R$ 200. Os preços são referentes ao valor da entrada inteira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará domina, vence o São Raimundo por 3 a 0 e se classifica na Copa do Brasil

Ceará tem adversário definido para a 2ª fase da Copa do Brasil; veja detalhes

Tiago Nunes elogia atuação de Cléber em vitória do Ceará: "Tem que valorizar"

O clube já havia anunciado nesta quarta-feira, 2, a abertura de check-in para sócios-torcedores. Os bilhetes podem ser comprados nas lojas físicas do clube. Nos shoppings, a comercialização das entradas acontecerá das 10h às 21 horas.

A venda de ingressos para a torcida visitante acontecerá no dia da partida na bilheteria A3 da Arena Castelão, a partir das 15 horas. O ingresso custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). A entrada dos torcedores do CSA-AL ocorrerá pelo portão B.

Para comparecer ao estádio, o torcedor deverá estar imunizado contra a Covid-19 com duas doses ou dose única. Além disso, é necessária a confirmação da vacinação no site do clube, após emissão do certificado no sistema Conecte SUS.

Veja pontos de venda:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h30 (segunda a sexta)/ 9h às 12h30min (sábado)

Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana).

Tags