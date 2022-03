Ceará tem 100% de aproveitamento jogando como mandante contra o CSA no Nordestão

O Ceará entrará em campo neste fim de semana para defender um tabu histórico. O Alvinegro nunca perdeu para o CSA jogando como mandante na Copa do Nordeste. Ao todo, são quatro jogos e quatro vitórias para o Vovô. As equipes se enfrentam neste sábado, 5, às 19h45, na Arena Castelão, em confronto válido pela sétima rodada do torneio regional.

Nos últimos sete jogos disputados entre as equipes, o Ceará venceu quatro e saiu derrotado apenas uma vez, quando perdeu por 1 a 0 no Brasileirão 2019. Na história do confronto, o Alvinegro só tem uma derrota jogando dentro de seus domínios, quando foi superado de virada por 3 a 2 pela segunda fase da Copa do Brasil de 2002. Após sair na frente com Zezinho, o Vovô sofreu o empate com gol contra de Nunes e levou a virada do CSA com Marco Aurélio. Cristiano marcou o terceiro gol do Azulão e Fernandinho diminuiu para os donos da casa na reta final.

Ao todo, são 21 jogos oficiais no histórico do confronto e o Alvinegro leva larga vantagem sobre os rivais. São 12 vitórias para o Ceará e apenas quatro derrotas. O último jogo entre os times acabou com triunfo do Vovô por 2 a 0, com gols de Mendoza e Felipe Vizeu.

Confira todos os jogos do Ceará como mandante contra o CSA na Copa do Nordeste

Ceará 3 x 2 CSA – Copa do Nordeste 1998

Ceará 3 x 2 CSA – Copa do Nordeste 2001

Ceará 1 x 0 CSA – Copa do Nordeste 2018

Ceará 2 x 0 CSA – Copa do Nordeste 2021

