Análise: como Dentinho pode ajudar o sistema ofensivo do Ceará

Reforço do Ceará até o fim de 2022, Dentinho chega ao Vovô com a missão de ser uma das soluções para o setor ofensivo do time de Tiago Nunes. O POVO analisou o futebol do atacante de 33 anos em sua passagem pelo Shakhtar nas últimas temporadas e traçou como o atleta pode contribuir para a equipe alvinegra.

Dentinho teve números modestos pelo Shakhtar Donetsk. Em dez temporadas atuando pelo clube ucraniano, o atacante fez 29 gols em 197 jogos, sendo 72 como titular. Porém, é importante ressaltar que o atleta soma apenas 23 atuações com 45 minutos ou mais jogados desde a temporada 2018-2019. Dentro desse recorte, o jogador balançou as redes oito vezes e contribuiu com cinco assistências.

Funções em campo

Dentinho era predominantemente escalado como centroavante no Shakhtar. Em campo, porém, ele não atuava como um atacante estático, pois frequentemente caía pelas as pontas e também recuava para auxiliar na construção do ataque, atraindo a marcação e criando espaços.

No Ceará não deverá ser diferente. Em coletiva após a vitória contra o São Raimundo-RR, Tiago Nunes afirmou que Dentinho é um atleta que tem as características que a comissão técnica deseja. Isso justamente porque o atacante não realiza somente uma função dentro de campo.

Sem a bola

Sem a bola, Dentinho costuma atrair a marcação para abrir espaços para os atletas de meio ou das pontas infiltrarem na defesa adversária.

Um bom exemplo é o jogo de ida entre Shakhtar e Real Madrid, na fase de grupos da UEFA Champions League 2020-2021, vencido por 3 a 2 pelos ucranianos. No terceiro gol da equipe, Dentinho ataca a diagonal do campo e puxa Militão com ele, abrindo espaço para Tetê infiltrar pelo meio da defesa e tocar de calcanhar para Solomon marcar.

No Ceará, Tiago Nunes pode aproveitar a facilidade de Dentinho de jogar sem a bola para criar espaços para a infiltração dos meias, como Vina, que costuma pisar frequentemente na grande área para finalizar e já havia realizado essa função com Zé Roberto em alguns jogos na temporada. Por possuir a característica de velocidade, Mendoza também pode ser um dos jogadores de frente que mais podem aproveitar a movimentação do novo atacante.

Porém, o treinador do Vovô precisa escalar o atacante em um sistema que tenha bastante mobilidade dos homens de meio e do lado de campo para aproveitar essa característica do atleta. Caso contrário, Dentinho sairia constantemente da área para buscar a bola no meio de campo, mas sem nenhum progresso efetivo da equipe durante a fase ofensiva.

Como referência

Apesar de não ser um atacante de alta estatura, tendo 1,76m, Dentinho utiliza do corpo com frequência para realizar o pivô e proteger a bola enquanto espera a movimentação dos companheiros de ataque.

No duelo de volta contra o Real Madrid na fase de grupos da Champions League 2020-2021, que terminou com a vitória por 2 a 0 para a equipe do Leste Europeu, a proteção de Dentinho contribuiu indiretamente para o segundo gol do Shakhtar. Após o escanteio cobrado pelos merengues, Dentinho aproveita a bola sobrada e a protege enquanto sofre a marcação de Toni Kross até encontrar o compatriota Maycon bem posicionado, que dá sequência ao contra-ataque e que termina em êxito para o time ucraniano definir o confronto.

Como gosta de jogar em velocidade, Tiago Nunes deve usufruir do pivô de Dentinho não só próximo do gol, mas também dentro de seu campo de defesa para dar início à transição ofensiva, principalmente em jogos nos quais o Alvinegro esteja sofrendo momentos de pressão.

Como o 9

Apesar de não somar muitos gols em sua trajetória na Ucrânia, muito devido ao fato de ser pouco utilizado nas partidas ao longo das temporadas, Dentinho é objetivo de frente pro gol e tem como a finalização uma de suas principais características técnicas. Vale lembrar que o atleta é o segundo maior goleador do Corinthians no século mesmo dez anos depois de deixar o clube paulista.

O atacante sabe se posicionar dentro da área para aproveitar tanto os espaços livres quanto as sobras ou rebotes. Tanto que essa movimentação de Dentinho na grande área induziu ao zagueiro Varane a marcar um gol contra, mais uma vez no jogo de ida contra o Real Madrid na fase de grupos da Champions. Assim que Tetê se preparava para finalizar, o reforço do Vovô já projetava o corpo para aproveitar um possível rebote de Courtois, que foi concedido e resultou no segundo tento do Shakhtar no confronto.

Caso esteja com a pontaria calibrada, o atleta de 33 anos pode resolver o problema no aproveitamento em finalizações do Ceará, que sofre com o grande números de chances claras desperdiçadas ao longo do jogo.

Na Copa do Nordeste, o Ceará é o time que mais finalizou errado em seis jogos disputados. Ao todo são 30 finalizações certas e 61 erradas, mais que o dobro em chutes fora do alvo, segundo os dados do Footstats, o que evidencia a má pontaria dos demais atacantes do elenco alvinegro.

