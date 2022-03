Após vitória na Copa do Brasil, Ceará retoma treinos nesta sexta-feira

Próximo jogo do Vovô ocorre no sábado, 5, no Castelão, às 19h45min, diante do CSA, pela Copa do Nordeste

Após vitória diante do São Raimundo-RR por 3 a 0 pela Copa do Brasil, o Ceará volta suas atenções para o próximo duelo. No próximo sábado, 5, às 19h45min, o Alvinegro recebe o CSA no Castelão, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Em decorrência da viagem de volta, a equipe relacionada para o jogo em Roraima só terá um treino antes do jogo pelo certame regional. A preparação irá ocorrer na tarde da sexta-feira, 4, em Porangabuçu.

O Vovô não possui nenhum desfalque por suspensão para a partida, mas cinco jogadores se encontram no departamento médico no momento. Jael e Marcos Ýtalo se recuperam de cirurgia, Fernando Sobral e Iury Castilho estão com edema na coxa esquerda e Richard possui uma fratura na mandíbula. Além deles, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco realiza atividades para condicionamento da parte física após fim do período de transição e pode voltar a ser relacionado.

