Ceará tem 10 desfalques para jogo contra o Sergipe; veja lista

Com incerteza de estreia, o Ceará soma dez desfalques para a partida contra o Sergipe-SE, pela Copa do Nordeste. Restando apenas dois dias para duelo diante do Gipão, além dos jogadores com Covid-19, o Vovô não deve contar com Fernando Sobral, que ainda se recupera de lesão.

No elenco, nove atletas foram diagnosticados com Covid-19. O clube informou, no último sábado, 22, que o lateral-direito Buiú, o volante Richardson, e o meia Lima tiveram resultado positivo para a doença. Já nesta terça-feira, 25, o Alvinegro comunicou que mais cinco atletas positivaram para o coronavírus: o goleiro Richard, o zagueiro Messias, o volante William Oliveira e os meias Vina e Léo Rafael.

O zagueiro Gabriel Lacerda concederia coletiva na manhã desta quinta-feira, 27, mas a entrevista foi cancelada e o jogador não participou das atividades de hoje. Os zagueiros Luiz Otávio e Jefferson, os atacantes Erick e Gabriel Silva, além do lateral Nino Paraíba também não apareceram em campo. O clube não informou o motivo das ausências. O goleiro André Luiz que haviam testado positivo para Covid-19 retornou aos treinamentos.

Nesta quinta-feira, 27, o elenco alvinegro realizou a última atividade em Porangabuçu, antes da estreia no Nordestão. Devido aos desfalques confirmados, atletas da base participaram dos treinamentos. David, Matheus Índio, Rubens e Alan já haviam sido chamados para completar o treino da última quarta-feira, 25. Hoje, foi a vez de Pedro Igor se juntar ao elenco.

Apesar do Sergipe divulgar informações sobre as vendas de ingressos para o jogo contra o Vovô, a definição sobre o confronto só deve acontecer nesta quinta-feira, 27. Com 16 atletas diagnosticados com Covid-19, a equipe sergipana fará uma nova testagem para saber se terá o número mínimo de jogadores para o duelo.

A delegação alvinegra tem embarque previsto para o fim da tarde desta quinta-feira, 27, com previsão de chegada na madrugada desta sexta-feira, 28. O jogo está marcado para este sábado, 29, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju-SE.

