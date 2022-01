Com elenco desfalcado, Ceará realiza treino visando estreia na Copa do Nordeste

Restando apenas quatro dias para duelo diante do Sergipe, o Alvinegro tem lista extensa de atletas sem condições de jogo. Além dos jogadores com Covid-19, o Vovô não deve contar com os lesionados Fernando Sobral e Bruno Pacheco

O elenco do Ceará realizou nesta terça-feira, 25, mais um treinamento como parte dos preparativos da equipe para a estreia na Copa do Nordeste 2022. Na última semana de treinos antes do início do calendário oficial de jogos neste ano, o técnico Tiago Nunes teve vários desfalques no grupo de atletas e contou com apenas 22 jogadores nas atividades em dois turnos no CT da equipe em Porangabuçu.

No período da manhã, o elenco participou de atividades técnicas. No treino da tarde, o treinador alvinegro comandou trabalhos de ordem tática em campo reduzido, com foco em atividades de saída de bola e movimentação ofensiva.

Restando apenas quatro dias para duelo diante do Sergipe-SE, válido pela estreia do Alvinegro na Copa do Nordeste 2022, o Vovô tem lista extensa de atletas sem condições de jogo. Além dos jogadores com Covid-19, o Tiago Nunes não deve contar com Fernando Sobral e Bruno Pacheco, que ainda se recuperam de lesão. O volante não participou das atividades no gramado, enquanto o lateral-esquerdo deu apenas voltas ao redor do campo.

A estreia do Vovô na Copa do Nordeste será neste sábado, 29, diante do Sergipe-SE, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). A partida é válida pela segunda rodada do torneio regional, já que o jogo do Ceará pela primeira rodada do certame, contra o Globo-RN, na Arena Castelão, foi adiado para o dia 8 de fevereiro.

