Quatro jogadores do Ceará testam positivo para Covid-19

A estreia do Alvinegro na temporada será no dia 29 de janeiro, diante do Sergipe-SE, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju-SE

Antes de jogo-treino diante do Floresta, quatro atletas foram diagnosticados com Covid-19 no Ceará. O clube informou, neste sábado, 22, que o lateral-direito Buiú, o volante Richardson, o goleiro André Luiz e o meia Lima tiveram resultado positivo para a doença. Os jogadores estão em isolamento.

O atacante Iury Castilho, o goleiro Vinícius Machado e o lateral-esquerdo Kelvyn já haviam testado positivo para a Covid-19. Recuperados, os atletas já voltaram aos treinos com o elenco. O volante Marlon havia sido diagnosticado com coronavírus em uma testagem primária, mas duas contraprovas deram negativo. O técnico Tiago Nunes também foi diagnosticado com a doença e cumpriu cinco dias de isolamento.

Antes do início do período de treinamentos, jogadores, membros da comissão técnica e funcionários realizaram testagens para Covid-19 e Influenza. Na primeira semana de treinos da pré-temporada, o Ceará decidiu adotar um esquema de isolamento com elenco e comissão técnica.

A estreia do Vovô na temporada será no dia 29 de janeiro, contra o Sergipe-SE, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju-SE. A partida é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo do Ceará pela primeira rodada do torneio regional, contra o Globo-RN, na Arena Castelão, foi adiado para o dia 8 de fevereiro.



