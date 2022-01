Com Covid-19, Vina desfalca o Ceará em estreia no Nordestão; veja outros desfalques

Principal jogador do elenco Alvinegro, Vina e mais quatro atletas testaram positivo nesta terça-feira, 25; Ceará tem lista extensa de possíveis desfalques para a primeira partida do torneio

A assessoria de imprensa do Ceará informou nesta terça-feira, 25, que o meia-atacante Vina testou positivo para Covid-19 e é desfalque para a estreia da Copa do Nordeste contra o Sergipe-AL, no próximo sábado, 29. Outros quatro jogadores também testaram positivo, o goleiro Richard, o zagueiro Messias, o volante William Oliveira e o meia Léo Rafael. Todos os atletas estão assintomáticos e já cumprem o isolamento.

Principal jogador do Vovô nas últimas temporadas, a ausência de Vina é mais um problema para o técnico Tiago Nunes. Com dificuldades em ter um elenco inteiro para o início da temporada, o treinador terá mais desafios em implementar seu modelo de jogo aplicado durante o período de preparação, além do atraso da performance física dos atletas que cumprem isolamento.

Sobre o assunto Elenco do Ceará tem mais cinco casos de Covid-19 e aumenta lista de positivados

Tiago Nunes rodará o elenco no primeiros jogos do Ceará na Copa do Nordeste

Ceará não sofre derrotas na fase de grupos da Copa do Nordeste desde 2018

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Restando poucos dias para a estreia no Nordestão, o Ceará acumula uma lista extensa de jogadorees sem condições de jogo. Além dos atletas com Covid-19, o Alvinegro de Porangabussu não deve contar com Fernando Sobral e Bruno Pacheco, que seguem tratando lesão no CESP.

Os quatro atletas que testaram positivo para Covid-19 no último sábado seguem em dúvida para partida. Os jogadores Buiú, Richardson, André Luiz e Lima precisam testar negativo para estarem aptos para serem relacionados. Porém, o fato de não treinarem ao longo da semana não garante a presença deles para o jogo. Em transição, Erick também é outro possível desfalque para o duelo do Vovô contra o Sergipe.

Aprimorando a parte física desde sua chegada, Lucas Ribeiro pode ser relacionado e fazer sua estreia com a camisa do Ceará.

O Ceará não foi a única equipe a sofrer com o coronavírus ao longo da semana. Adversário do Alvinegro no jogo de sábado, o Sergipe teve um surto de Covid-19 no elenco e estuda solicitar o adiamento da partida à CBF. Em caso de suspensão da partida, a estreia da equipe de Tiago Nunes seria contra o Fortaleza, no dia 6 de fevereiro.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags