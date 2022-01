Sob incerteza da estreia, Ceará realiza penúltimo treino antes de viagem para Sergipe

Vovô tem viagem marcada para Aracaju (SE) nesta quinta-feira, 27, mas o surto de Covid-19 no elenco do Sergipe pode causar o adiamento do jogo

Apesar da indefinição se haverá ou não a partida contra o Sergipe, no sábado, 29, pela Copa do Nordeste, o Ceará segue trabalhando forte em Porangabuçu. Com nove desfalques no elenco, todos por Covid-19, o Vovô realizou o penúltimo treinamento visando a estreia oficial na temporada de 2022 nesta quarta-feira, 26.

As atividades foram divididas em dois turnos. A primeira ocorreu na academia do clube, com trabalhos físicos. Em seguida, o elenco se reuniu no gramado de Carlos de Alencar Pinto para um treino tático sob o comando do treinador Tiago Nunes.

Devido aos desfalques por Covid-19, que incluem atletas como os meio-campistas Vina, Lima e Léo Rafael, os volantes Richardson e William Oliveira, além do zagueiro Messias, a comissão técnica promoveu três atletas das categorias de base que estiveram na equipe que disputou a última Copinha para completar o time profissional no treinamento: os meias David e Matheus índio, e o volante Rubens. Existe a possibilidade, inclusive, de os três serem relacionados para o duelo contra o Sergipe caso a partida seja confirmada.

Nesta quinta-feira, 27, o elenco alvinegro realiza a última atividade em Porangabuçu pelo período da manhã. A delegação tem embarque previsto para o fim da tarde, com previsão de chegada na madrugada de sexta-feira, 28. Em Aracaju (SE), os jogadores ainda farão um treino de apronto no CT do Confiança.



