Com surto de Covid-19, presidente do Sergipe não garante jogo contra o Ceará

O clube sergipano tem 16 jogadores positivados para o vírus e depende da testagem que será realizada nesta quinta-feira, 27, para definir se haverá atletas suficientes para a partida diante do Vovô pela Copa do Nordeste

Apesar do Sergipe divulgar nas redes sociais informações sobre as vendas de ingressos para o jogo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, a definição sobre a realização ou não do confronto só deve acontecer nesta quinta-feira, 27. Com 16 atletas diagnosticados com Covid-19, o Gipão fará uma nova testagem para saber se terá o número mínimo de jogadores para a partida.

O Sergipe, inclusive, fez uma consulta informal através da Federação Sergipana de Futebol (FSF) sobre a chance de adiamento. A FSF solicitou que a Federação Cearense de Futebol que sondasse a possibilidade com o Ceará, mas o Vovô alegou que a logística de viagem está toda montada e a equipe está pronta para o jogo.

Em contato com o Esportes O POVO, o presidente do clube sergipano, Ernan Sena, explicou a situação. “Nossa testagem é amanhã e estamos aguardando. Estamos em contato direto com a CBF o tempo todo. Colocamos nas redes sociais porque o jogo não foi suspenso ainda. Mas a gente tem nosso teste marcado amanhã para vermos como fica o panorama”, explicou o mandatário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com Covid-19, Vina desfalca o Ceará em estreia no Nordestão; veja outros desfalques

Ceará acredita em acordo amigável com Palmeiras por quantia em venda de Arthur Cabral

Ceará e Palmeiras têm novo impasse jurídico com venda de Arthur Cabral

O Ceará também vem enfrentando um surto de Covid-19 no elenco. Nesta última terça-feira, 25, o clube cearense informou que cinco atletas testaram positivo para o vírus: o goleiro Richard, o zagueiro Messias, o volante William Oliveira e os meio-campistas Vina e Léo Rafael. Desta forma, todos são desfalques confirmados para caso o duelo de sábado, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), aconteça.

Além destes cinco atletas, outros quatro jogadores do Vovô, que foram diagnosticados com Covid-19 no último sábado, 23, cumprem período de isolamento e são dúvidas para o jogo: o lateral-direito Buiú, o volante Richardson, o meia Lima e o goleiro André Luiz.

Tags