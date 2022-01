Tiago Nunes comanda treino tático visando estreia do Ceará na Copa do Nordeste

Na segunda semana de treinos desde o começo da pré-temporada, o Alvinegro segue preparação intensa com atividades em dois períodos antes do início do calendário oficial de jogos deste ano

O elenco do Ceará realizou nesta quarta-feira, 19, mais um treinamento como parte dos preparativos da equipe para a estreia na Copa do Nordeste 2022. Na segunda semana de treinos desde o começo da pré-temporada, o Alvinegro segue preparação intensa com atividades em dois turnos antes do início do calendário oficial de jogos deste ano.

Recuperado da Covid-19, o técnico Tiago Nunes comandou um treino tático. A atividade teve a participação do recém-contratado Lucas Ribeiro — apresentado oficialmente hoje —, do meia Wescley — reintegrado ao grupo — e do zagueiro Jefferson, oriundo das categorias de base do Vovô e que foi promovido ao profissional após a disputa da Copa São Paulo Júnior. Com preparação diferente, Messias realizou trabalhos separados do restante do grupo.

No próximo sábado, 22, o Ceará encerra a segunda semana de pré-temporada com um jogo-treino diante do Floresta, no Estádio Carlos de Alencar Pinto. O jogo preparatório não terá presença de torcedores, mas será transmitido pelo clube alvinegro.

A estreia do Vovô na Copa do Nordeste será no sábado seguinte, dia 29 de janeiro, diante do Sergipe-SE, às 17h45min, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). A partida é válida pela segunda rodada do torneio regional, já que o jogo do Ceará pela primeira rodada do certame, contra o Globo-RN, na Arena Castelão, foi adiado para o dia 1º de fevereiro.

