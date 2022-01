Jogo-treino entre Ceará e Floresta terá transmissão ao vivo; saiba mais

Previsto para o próximo sábado, 22, no estádio Carlos de Alencar Pinto, duelo faz parte da preparação do Alvinegro de Porangabuçu e do Verdão da Vila para estreia na Copa do Nordeste

O jogo-treino entre Ceará e Floresta, marcado para o próximo sábado, 22, às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto, terá transmissão ao vivo. A diretoria alvinegra ainda não definiu se o duelo será transmitido no perfil do Vovô no Facebook ou no canal oficial do clube no YouTube, mas a tendência é que o confronto seja exibido na Vozão TV. A partida faz parte da preparação das duas equipes para a estreia na Copa do Nordeste 2022.

O confronto marcará o encerramento da segunda semana de treinos do Vovô antes do início oficial na temporada. O clube teve ausências de alguns atletas no início da pré-temporada após a confirmação de casos de covid-19 no elenco, mas todos os atletas já estão à disposição e devem participar da partida deste sábado.

Já o Verdão da Vila Manoel Sátiro está na terceira semana de pré-temporada. Na segunda divisão do Campeonato Cearense, a equipe iniciou a preparação para o Nordestão no dia 3 de janeiro e tem apostado em jogos-treino para dar ritmo de jogo aos jogadores.

Com jogos adiados, as duas equipes estreiam apenas na segunda rodada da competição regional. O Ceará enfrenta o Sergipe-SE, fora de casa, no dia 29 de janeiro, às 17h45min. O Floresta também inicia sua caminhada na competição como visitante. No mesmo dia, mas às 20 horas, a equipe encara o Globo-RN.

