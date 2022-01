Reforço do Ceará, Lucas Ribeiro fala em "caso extinto" e diz: "Totalmente inocente"

Sétima contratação do Ceará para a temporada 2022, o zagueiro Lucas Ribeiro foi apresentado em Porangabuçu na tarde desta quarta-feira, 19. Além de falar sobre as oportunidades que espera ter no Vovô e os números que somou em 2021, o defensor comentou a repercussão negativa que a sua contratação teve em parte da torcida.

Nas redes sociais, torcedores criticaram a transação e subiram a hashtag #lucasribeironão. As manifestações contrarárias à vinda do zagueiro foram motivadas pelo suposto envolvimento do atleta no vazamento de um vídeo íntimo uma menor de 14 anos. As imagens teriam sido vazadas em 2018, quando ele, aos 19 anos, ainda estava no Vitória-BA. Em nota, o clube alvinegro explicou que "conforme certidões judiciais obtidas, o mesmo não possui nenhum processo criminal, tendo havido apenas um único processo cível, em segredo de justiça, mas que foi extinto por acordo firmado entre atleta e parte autora".

Sobre o assunto, Lucas confirmou a informação do clube e se defendeu. "Essa situação já foi resolvida. O caso foi extinto. Eu sou totalmente inocente nessa questão. O que aconteceu foi um erro. O vídeo foi postado no meu Instagram, mas não foi erro meu. E isso é passado. Já aconteceu. De lá para cá, já tive várias conquistas na minha vida. Fui vendido para a Alemanha, peguei seleção. Não sei como surgiu esse caso de novo, que já foi resolvido, mas Deus está no controle de todas as coisas. Estou com a cabeça no Ceará para dar o meu melhor", afirmou.

Lucas Ribeiro chega ao Ceará com contrato por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, até o fim do ano. Segundo o colunista Lucas Mota, o atleta abriu mão de metade do salário para jogar no Vovô.

