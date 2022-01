Atacante Zé Roberto ganha condição de estrear pelo Ceará

A dez dias da estreia do Ceará na temporada 2022, o centroavante Zé Roberto ganhou condições de jogo. O nome do atacante foi publicado no BID da CBF. Ele foi o último dos quatro atletas que a diretoria do Vovô regularizou nesta quarta-feira, 19.

Com isso, Zé Roberto pode estrear com a camisa alvinegra dia 29 de janeiro, no duelo contra o Sergipe, em Aracajú, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Além do atacante, estão aptos a entrar em campo os laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macêdo, que disputam a titularidade, e o lateral-esquerdo Victor Luís. Os quatro treinam normalmente em Carlos de Alencar Pinto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos próximos dias, o Vovô deve regularizar mais atletas que foram contratados para a temporada 2022. O zagueiro Lucas Ribeiro, que foi apresentado nesta quarta-feira, será um deles.



Tags