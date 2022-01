Richard, do Ceará, é o 5º jogador com mais desarmes na Sul-Americana nos últimos 5 anos

O volante, que assinou com o Alvinegro até 2024, também é um dos jogadores com mais participações em jogos da competição continental nas últimas cinco temporadas

Recém-contratado pelo Ceará, o volante Richard está entre os jogadores com mais desarmes na Copa Sul-Americana de 2017 a 2021. A lista foi divulgada nas redes oficiais da competição e o jogador aparece em quinto, com 47 desarmes nos últimos cinco anos.

O atleta alvinegro só ficou atrás de Fabricio Bustos, com 89; Jesus Trindade, 60; Yeison Gordillo, 58; e Agustín Canobbio, com 56, veja.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Richard também foi o quinto atleta que mais atuou na competição nas últimas cinco temporadas, entrando em campo 25 vezes por três clubes diferentes. Foram 12 jogos com o Fluminense-RJ, duas partidas pelo Corinthians-SP e 11 aparições com a camisa do Athletico-PR.

Sobre o assunto Ceará oficializa contratação do volante Richard até 2024

Fernando Sobral é o meio-campista com mais desarmes nas últimas três edições da Série A

Apresentado, Richard ressalta o esforço do Ceará para contratá-lo: "Não dependia só de mim"

O volante foi anunciado pelo Ceará no fim de 2021 e assinou um contrato até 2024 com o Alvinegro. O clubeinvestiu R$ 1 milhão para adquirir 50% do passe do atleta. Os outros 50% seguem sob posse do Corinthians.

No Ceará, Richard terá a chance de fazer dupla com Fernando Sobral, que foi líder de desarmes e bolas recuperadas do Brasileirão 2021.

Tags