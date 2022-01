Meia Wescley é reintegrado e treina com elenco do Ceará

Após temporada no Juventude-RS, o meia Wescley está de volta ao Ceará. O jogador realizou exames médicos na manhã desta quarta-feira, 19, e no período da tarde se somou ao elenco em treino comandado pelo técnico Tiago Nunes.

Embora tenha contrato com o Vovô até julho de 2022, o futuro do jogador é incerto no clube, conforme apurou o Esportes O POVO. A meta do Alvinegro é ceder o atleta para uma nova equipe. No entanto, ainda não houve qualquer proposta mais concreta pelo meia.

Wescley foi contratado definitivamente pelo clube em 2019 por 1,2 milhão de dólares, um valor de R$ 4,4 milhões de reais. À época, foi a contratação mais cara do futebol cearense. Nos últimos três anos, entretanto, o atleta disputou 56 jogos com a camisa alvinegra e marcou apenas um gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Iury Castilho destaca que planejamento vencedor foi decisivo para aceitar proposta do Ceará

Richard, do Ceará, é o 5º jogador com mais desarmes na Sul-Americana nos últimos 5 anos

Reforço do Ceará, Lucas Ribeiro fala em "caso extinto" e diz: "Totalmente inocente"

Wescley retorna à Porangabuçu após uma temporada no Juventude-RS. Desde abril, o atleta defendia o time gaúcho. Lá, ele disputou Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão e, em 37 jogos, marcou dois gols. (Com informações de Horácio Neto, setorista do Ceará da rádio O POVO CBN)

Tags