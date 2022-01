Nino Paraíba, Victor Luís e Michel Macedo são regularizados pelo Ceará no BID

Os laterais ficam aptos para estrear pelo Vovô diante do Sergipe-ES, no dia 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

Os laterais Nino Paraíba, Victor Luís e Michel Macedo foram regularizado pelo Ceará no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão aptos para estrear pelo clube de Porangabuçu em competições oficiais.

Destaques na última temporada por suas antigas equipes, Nino e Michel Macedo chegam ao Alvinegro com contrato até o fim de 2023 para reforçar o lado direito da equipe — setor que passou por problemas durante a última temporada.

O lateral-esquerdo Victor Luís, por outro lado, terá a missão de disputar uma vaga com Bruno Pacheco, titular absoluto da posição desde 2020. O atleta de 28 anos retorna à Porangabuçu após sete anos com contrato de empréstimo junto ao Palmeiras-SP até o fim de 2022.

O primeiro compromisso oficial do Ceará na atual temporada será diante do Sergipe-SE no dia 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste — já que o confronto da 1ª rodada contra o Globo-RN foi adiado.

Neste sábado, 22, o Vovô fará um jogo-treino com o Floresta, às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O jogo será uma oportunidade para ambas equipes avaliarem jogadores, testarem formações e proporcionarem ritmo de jogo aos atletas.

