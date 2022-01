Ceará e Fortaleza têm jogos de estreia da Copa do Nordeste adiados

Os jogos de estreia de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste 2022 foram adiados. Os clubes entrariam em campo nos dias 22 ou 23 de janeiro, mas, por solicitação dos próprios, as partidas válidas pela primeira rodada dos dois irão ocorrer nos dias 1 e 2 de fevereiro, respectivamente.

O principal objetivo dos clubes ao solicitar a mudança foi fazer com que os times tivessem maior tempo para se preparar para o certame. Alvinegros e tricolores finalizaram a temporada 2021 no último dia 9 de dezembro, na última rodada da Série A. Após período de férias, o Vovô inicia a pré-temporada neste sábado, 8, enquanto o Leão volta na segunda-feira, 10.

Na primeira rodada, o Ceará recebe o Globo-RN, no Castelão, em partida agora marcada para ocorrer no dia 1° de fevereiro, às 20h. Já o Fortaleza enfrenta o Floresta no dia 2, às 19h30min, como visitante.

Antes disso, a dupla cearense disputa a segunda rodada da competição no fim de semana anterior. No dia 29, o Ceará joga fora de casa diante do Sergipe, às 17h45min. O Fortaleza joga no Castelão no dia 30, às 18 horas, diante do Sousa-PB.

Tabela dos times cearenses na Copa do Nordeste 2022

1ª rodada

01/02 - 20h - Ceará x Globo-RN

02/02 - 19h30min - Floresta x Fortaleza

2ª rodada

29/01 - 17h45min - Sergipe x Ceará

29/01 - 30h - Globo-RN x Floresta

30/01 - 18h - Fortaleza x Sousa