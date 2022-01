Ceará marca jogo-treino contra Floresta visando estreia na Copa do Nordeste

Duelo está previsto para o próximo sábado, 22, no estádio Carlos de Alencar Pinto. Vovô encara o Sergipe na largada do torneio regional, enquanto o Lobo enfrenta o Globo-RN

O Ceará continua os preparativos para a temporada de 2022. Com a primeira semana de trabalhos finalizada neste sábado, 15, o Vovô já possui agenda para o próximo sábado, 22, data em que o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o time do Floresta, às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto.

O jogo será uma oportunidade para avaliar o andamento dos trabalhos de pré-temporada de ambas as equipes, que já pensam na estreia na Copa do Nordeste. Tanto o Vovô quanto o Floresta estreiam no Nordestão apenas na segunda rodada, já que Ceará e Fortaleza (que faria a estreia diante do Floresta) conseguiram o adiamento da primeira rodada do campeonato regional.

O Ceará estreia na Copa do Nordeste diante do Sergipe, fora de casa, no dia 29 de janeiro, às 17h45min. O Floresta também inicia sua caminhada na competição longe de casa, quando, no mesmo dia 29, às 20 horas, enfrenta o Globo-RN.

Neste sábado, 15, o Alvinegro de Porangabuçu passou a ter todo o seu elenco à disposição, após a recuperação e retorno dos atletas Iury Castilho e Kelvyn. Ambos estavam afastados após testarem positivo para a Covid-19 durante a reapresentação do elenco. O goleiro Vinícius Machado, que também havia testado positivo, já havia sido reintegrado ao grupo.

A única baixa no Vovô segue sendo o técnico Tiago Nunes, que foi diagnosticado com a doença na última quinta-feira, 13, e está em isolamento. Os auxiliares Evandro Fornari, Kelly Guimarães e Daniel Azambuja têm comandado das atividades durante a ausência do treinador.

Já para o Verdão da Vila Manoel Sátiro, o técnico Ricardo Drubscky acredita que a partida diante do Ceará servirá para dar ritmo de jogo aos seus comandados, além de ser uma oportunidade de observar o plantel.

"O Ceará é um clube qualificado e interessante para realizar este jogo-treino, será bom para ambas as partes, que, neste início de temporada, vamos buscar enfrentamentos para proporcionar aos atletas ritmo de jogo, além de poder observar o elenco no todo. Com certeza será um grande jogo-treino, onde o intuito principal é ajustar o plantel", disse o comandante do Lobo.

