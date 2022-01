Atlético-MG tem interesse no atacante Gabriel Santos, revela presidente do Ceará

Jogador de 22 anos, que se destacou na Caldense-MG na última temporada, está no radar do Galo, segundo Robinson de Castro. Vovô tem opção de compra de 60% dos direitos econômicos

Artilheiro da Série D de 2021 e emprestado ao Ceará até maio deste ano, o atacante Gabriel Santos está no radar do Atlético-MG. De acordo com o presidente do clube de Porangabuçu, Robinson de Castro, o Galo tem interesse no jogador de 22 anos, que está emprestado pela Caldense-MG ao Vovô, com opção de compra fixada.

O camisa 90 surgiu no Volta Redonda-RJ e rumou para a Ucrânia, onde defendeu o Rukh Vynnyky e o Kalush. Retornou ao Brasil no ano passado e teve rápida passagem pelo São Bernardo-SP antes de desembarcar em Minas Gerais. Na Caldense-MG, disputou 14 jogos e fez 13 gols na Série C, terminando a competição como principal goleador.

No início de setembro, Gabriel Santos foi contratado pelo Alvinegro por empréstimo. O clube cearense tem a opção de adquirir 60% dos direitos econômicos, e os mineiros ficariam com os 40% restantes. Segundo Robinson de Castro, o atacante estava na mira do campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021.

"Ele tem contrato com a gente até maio, e nós temos opção de compra. Um jogador que eu acho muito interessante, precisa ter um pouquinho de paciência com ele e ele vai dar uma grande resposta. É um jogador que o Atlético-MG tem interesse, só para você ter uma ideia. O Atlético-MG, com aquela quantidade de jogadores de qualidade, tem interesse no Gabriel Santos", revelou o dirigente, em entrevista ao podcast Preto no Branco, na última quarta-feira, 29.

"Tinha interesse antes (de o Ceará contratar), mas não avisou o interesse, a gente trouxe e depois eles falaram que tinham interesse também. Às vezes a gente não valoriza o que tem", completou.

Pelo Ceará, Gabriel Santos disputou cinco jogos pela Série A e não balançou as redes. A única oportunidade como titular foi na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras-SP, no dia 20 de outubro, no Castelão. Com Jael lesionado e Cléber assediado no mercado, o clube mira a contratação de um centroavante para a nova temporada.

