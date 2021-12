Robinson ressalta dificuldade no mercado por 9 para o Ceará: "Nossa maior busca"

Com dois reforços anunciados e outras dois jogadores encaminhados, o Ceará agora tem como principal foco no mercado da bola a contratação de um centroavante. Em entrevista cedida do Esportes O POVO nesta segunda-feira, 27, na rádio O POVO CBN, o presidente do Vovô, Robinson de Castro, falou sobre a busca do Alvinegro por um camisa 9.

"A prioridade hoje é um camisa 9. Temos Jael em cirurgia, terá um tempo para se recuperar; Cléber está conosco, mas tem sido demandado no mercado. Temos o Gabriel Santos, que é um atleta que ainda ta se afirmando no nosso grupo. É um jogador novato, ainda ta evoluindo. Essa é a função que talvez a gente esteja com maior carência", destacou o dirigente.

A busca por atletas da posição não tem sido fácil, entretanto. Embora o Vovô tenha sondado Gilberto, o jogador prioriza o mercado estrangeiro e, segundo Robinson, as opções estão escassas.

"A gente (diretoria e Tiago Nunes) tem conversado sobre a montagem do elenco e aspectos que estamos buscando para suprir algumas necessidades. O que está sendo mais difícil de encontrar e a que, talvez, tenha mais carência no futebol brasileiro é um camisa 9. É uma dificuldade financeira, pois todos os jogadores dessa posição querem um valor relativamente alto, e também existem poucas opções. Tem jogador 'de idade' jogando na posição, pois ainda há oferta. É a nossa maior busca", acentuou.

