Ceará mira contratação de Danilo Avelar e faz consulta ao Corinthians

Lateral-esquerdo e zagueiro, que trabalhou com Tiago Nunes em 2020, não ficará no Timão e interessa ao Vovô para a nova temporada

O lateral-esquerdo Danilo Avelar, que não seguirá no Corinthians, recebeu consulta do Ceará. A informação foi publicada pelo UOL Esporte. A Gazeta Esportiva entrou em contato com o staff do jogador, mas não obteve resposta.

De acordo com o veículo citado, duas alternativas estão sendo avaliadas pela equipe cearense no momento: empréstimo até o fim deste ano ou assinatura com vínculo definitivo.

Caso vista a camisa do Vozão, o atleta de 32 anos voltará a trabalhar com o técnico Tiago Nunes, que vê com bons olhos a chegada do defensor. Foi durante o período do treinador no Timão, inclusive, que ele atuou como zagueiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará ultrapassa marca de 32 mil sócios-torcedores

Ceará fecha acordo por Pablo com o São Paulo e aguarda definição do atleta

Com elenco em reformulação e outra vez na Sul-Americana, Ceará eleva metas para 2022

Avelar não entra em campo desde 7 de outubro de 2020, em um empate com o Santos, em Itaquera, por 1 a 1. Ele marcou o gol dos mandantes e assegurou o placar.

Desde então, Danilo, que tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Durante o período de recuperação, em junho de 2020, o lateral proferiu ofensas racistas em uma partida do jogo Counter-Strike e foi afastado dos treinamentos.

No mês de setembro, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o atleta pediu uma segunda chance no Timão. Já em dezembro, o diretor de futebol do clube paulista, Roberto de Andrade, afirmou em coletiva de imprensa que Avelar “não joga aqui”.

Danilo Avelar, que também foi sondado pelo Cruzeiro, chegou ao Corinthians em 2018, emprestado pelo Torino, e assinou de forma definitiva em julho do ano seguinte. No total, ele disputou 101 partidas pelo clube, anotando 12 gols e três assistências. Em novembro, a equipe italiana acionou o time brasileiro na Fifa pelo não pagamento da segunda parcela referente à compra do jogador.

Até agora, o Vovô já anunciou cinco contratações para 2022: os laterais Michel Macedo e Nino Paraíba, os volantes Richard e Richardson e o atacante Iury Castilho.

Tags