Ceará oficializa contratação de Gabriel Santos; atacante já treina com o elenco alvinegro

Dentre as mudanças que o técnico Tiago Nunes tem imprimido no Ceará desde que assumiu o time, na semana passada, uma delas é fazer dos goleiros mais participativos em campo. Foi o que revelou o goleiro Richard, em coletiva concedida na tarde desta quarta-feira, 8, na sede do clube.

"No dia a dia, o Tiago já tem inserido os goleiros em alguns trabalhos com atletas de linha. Ele tem conversado bastante, é um sistema um pouco diferente do que jogávamos com o Guto, onde os goleiros participam mais, porém não tem algo especial, o que ele vem fazendo é inserir o goleiro mais no jogo [...] A gente tem se adaptado a isso, vamos nos adaptar ao jeito dele e o importante é que a gente teve essa semanas pra trabalhar e entender isso o mais rápido possível. Espero que consigamos colocar em prática já no próximo jogo", afirmou o goleiro titular do Vovô.

Sem dar muitos detalhes, Richard tentou explicar como vai funcionar o novo modelo de jogo do Ceará. "Com o Guto a gente trabalhava um pouco mais em transição, com o Tiago um pouco mais de construção (de jogadas). E a gente tem crescido nesse aspecto”, disse.

Os goleiros vão participar ativamente do início das jogadas, mas o camisa 91 avisou que não haverá exagero no trabalho com os pés. “Ele já foi bem claro para nós goleiros que não quer que a gente abuse do drible. Ele foca muito no passe, jogadas em construções e a gente está inserido nesse aspecto. Nós ali atrás, não só eu, mas os zagueiros, a gente vai ter mais opções de passe no sistema dele", esclarece.

A quatro dias do jogo contra o Grêmio, que marcará a estreia do novo comando técnico do Ceará, Tiago Nunes segue trabalhando o funcionamento que quer ver na equipe e deve deixar os trabalhos em cima das especificidades do adversário para a reta final dos dez dias de trabalho, segundo Richard.

"Ele tem focado muito na nossa equipe, no que a gente tem que fazer nessa partida; ele tem trabalhado algumas combinações de jogadas. Acredito que durante essa semana deve passar algumas informações do Grêmio, mas penso que todos os jogadores já sabem, acompanham futebol, tem muita informação hoje, porém, creio também que ele vai fazer algo desse tipo", disse.

