Ceará fecha acordo por Pablo com o São Paulo e aguarda definição do atleta

O presidente Robinson de Castro falou à Rádio Bandeirantes que o tricolor paulista já deu o ok para um empréstimo de um ano e pagamento integral do salário pelo Alvinegro

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, declarou que o São Paulo já deu o ok para a proposta apresentada pelo Ceará, mas ainda aguarda a decisão do jogador para concretizar a contratação.

A proposta diz respeito a um ano de empréstimo junto ao time paulista, com pagamento do salário de forma integral pelo Alvinegro.

"Nós fizemos proposta para o jogador. Não depende mais da gente. Nossa parte já fizemos e vamos aguardar. Tivemos conversas e ainda não batemos o martelo. O São Paulo deu ok e está na mão do atleta. Um ano de empréstimo e pagamento do salário integral, mas não podemos esperar muito. Está dentro de um orçamento estabelecido para 2022", disse Robinson à Bandeirantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente do Ceará confirma interesse na contratação de Pablo, do São Paulo

São Paulo vê ida de Pablo ao Ceará com bons olhos e espera decisão do jogador

"Exigências do São Paulo" podem travar acerto do Ceará com Pablo, diz Robinson

Segundo o presidente, Tiago Nunes, que trabalhou com Pablo no Athletico-PR, também falou com o atacante a fim de convencê-lo a fechar com o Ceará.

"Tiago Nunes falou com ele também. Acho que o Pablo pode fazer um ano maravilhoso no Ceará e voltar a ter aquele interesse que despertou naquela campanha com o Athletico".

Pablo tem contrato com o São Paulo até 2023. Na última temporada, o atacante marcou 13 gols e deu quatro assistências com a camisa do Soberano.

Tags