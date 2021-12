Lesionado, Jael ficará sem atuar pelo Ceará por no mínimo seis meses

O centroavante do Vovô sofreu uma lesão na penúltima rodada da Série A, no empate por 0 a 0 diante do América-MG, e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico

O atacante Jael, que tem contrato até o fim de 2022 com o Ceará, ficará fora dos gramados por no mínimo seis meses devido uma lesão sofrida no empate por 0 a 0 diante do América-MG, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo presidente Robinson de Castro no programa Esportes do POVO desta segunda-feira, 27.

Contratado no início da temporada, o atacante chegou com status de titular, mas não conseguiu se firmar durante o ano. Ao todo, Jael atuou em 35 partidas pelo Alvinegro, sendo 23 pela Série A, com cinco gols marcados — dois pelo Brasileirão e três pela Copa do Nordeste.

Sem poder contar com o centroavante — que segue em recuperação pós-cirúrgica — nos primeiros meses de 2022 e também com a situação de Cléber indefinida em relação à permanência ou não para a próxima temporada, o Vovô se movimenta no mercado da bola para contratar um camisa 9.

"Nós temos o Jael, com no mínimo seis meses para se recuperar. O Cléber, até então está conosco, mas é um jogador bastante demandado no mercado. E temos o Gabriel Santos, que é um atleta que está se afirmando dentro do nosso grupo, um jogador ainda novato, que está evoluindo e precisa de um pouco mais de tempo. É talvez a função que a gente esteja com mais carência no momento e a maior urgência é buscar esse camisa 9", afirmou Robinson de Castro.

