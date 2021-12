Ceará inicia remodelagem no elenco visando a temporada de 2022

Vovô já acertou saídas e renovações de atletas, além da contratação do volante Richardson. O clube segue no mercado da bola em busca de jogadores para posições prioritárias

O Ceará terá no próximo ano, assim como ocorreu em 2021, um calendário repleto de competições: Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Série A do Campeonato Brasileiro. Com a reapresentação do elenco marcada para 9 de janeiro, a diretoria do Vovô se movimentou internamente, acertando saídas e renovações de atletas, e também tem sido atuante no mercado da bola em busca de reforços para que o treinador Tiago Nunes inicie a pré-temporada com um time competitivo.

Antes mesmo do fim do Brasileirão, o Alvinegro concretizou duas importantes renovações: a do zagueiro Luiz Otávio, ídolo da torcida e um dos pilares do sistema defensivo ao lado de Messias, e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se mantém atuando em alto nível desde que chegou ao clube, em 2020. Há, também, a possibilidade de extensão do vínculo contratual do volante Fabinho, mas a situação ainda está sob análise da diretoria juntamente com a comissão técnica.

Além de Fabinho, outros cinco atletas estão em fim de contrato e não permanecem no Ceará. Emprestados, Yony González, Airton e Jorginho retornam aos seus clubes de origem — Benfica, Cruzeiro e Athletico-PR, respectivamente —, enquanto Klaus e Gabriel Dias, que está machucado mas não terá o vínculo renovado após se recuperar da lesão, ficam livres no mercado.

Quem também não continua em Porangabuçu é Rick, cria das categorias de base do Vovô. Segundo o presidente Robinson de Castro, o jovem jogador de 22 anos será vendido para o futebol europeu. Nesta temporada, o atacante atuou em 41 jogos e foi o vice-artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados.

A primeira contratação para a próxima temporada foi a de Richardson, volante que jogou pelo Vovô entre 2016 e 2018 e caiu nas graças da torcida pelas boas atuações e conquistas importantes, como o bicampeonato cearense e o acesso para a primeira divisão. O atleta de 30 anos firmou contrato com o Ceará até o fim de 2024 e retorna ao Brasil após três temporadas atuando no Kashiwa Reysol, do futebol japonês.

O Alvinegro tem ainda outras prioridades para repor no elenco. Segundo o jornalista Sérgio Ponte, no programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, a expectativa é de que o Ceará realize pelo menos mais cinco contratações para as seguintes posições: dois centroavantes, um atacante de beirada, um meia, dois laterais e um zagueiro.

Com uma boa base formada por João Ricardo, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Richardson, Fernando Sobral, Vina, Mendoza, Erick e Lima, os principais problemas do Vovô se concentram na lateral-direita e no homem referência do ataque, setores que devem contar com um maior investimento financeiro por parte da diretoria do Ceará.

