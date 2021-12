Marca própria do Ceará, Vozão vendeu R$ 16 milhões até novembro

Presidente Robinson de Castro falou em coletiva que a marca já consegue se desassociar do futebol e vender até mesmo em momentos ruins do clube: "é um case de varejo"

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 14, o presidente do Ceará, Robinson de Castro falou sobre o sucesso da marca própria Vozão. Segundo o dirigente, a empresa gerou 16 milhões de reais em vendas antes mesmo de dezembro, que costuma ser um mês de alta no varejo.

"Até novembro, a marca Vozão vendeu 12 milhões de reais só pelo varejo, além de quatro milhões para outros lojistas. Se somar, a marca Vozão gerou 16 milhões em vendas. Isso é fora da curva e muito. Isso porque ainda teremos o mês de dezembro que é um mês de alta, com muitas vendas. O Ceará hoje é um case de varejo".

Sobre o assunto Robinson de Castro avalia 2021 do Ceará e traça metas para 2022

Ceará projeta faturamento de R$ 160 milhões em 2022, afirma Robinson de Castro

Ceará projeta de seis a oito contratações para a temporada de 2022, afirma Robinson

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Robinson ainda destacou que a marca já conseguiu se desassociar do futebol, e consegue vender bem até em momentos ruins.

"O torcedor do Ceará é apaixonado por esta marca, e isso é um conjunto de coisas que se uniu. Desde a implantação da marca Vozão, no final de 2019, a marca conseguiu até se desassociar do futebol. Vende na pandemia, vende num momento ruim do clube. A marca é muito forte e a gente conseguiu criar essa identificação da marca com o torcedor".

Tags