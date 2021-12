Jornalista detalha quais posições são prioridades do Ceará no mercado da bola

Até o momento, o Ceará anunciou um reforço para 2022: o volante Richardson. O jogador acertou com o Alvinegro por três temporadas. De 2019 a 2021, ele defendeu o Kashiwa Reysol no futebol japonês

O Ceará se movimenta nos bastidores do mercado da bola para montar o elenco para 2022. No planejamento para a próxima temporada, segundo o jornalista Sérgio Ponte contou no programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o clube prioriza a contratação de dois centroavantes, um atacante de beirada, um meia, dois laterais e um zagueiro.

Até o momento, o Ceará anunciou um reforço para 2022: o volante Richardson. O jogador acertou com o Alvinegro por três temporadas. De 2019 a 2021, ele defendeu o Kashiwa Reysol no futebol japonês.

Na montagem do elenco, a diretoria também já decidiu a situação de quatro dos seis jogadores que tinham contrato se encerrando no fim de 2021. Emprestados ao Vovô nesta temporada, Yony González, Jorginho e Airton vão retornar aos seus clubes de origem: Benfica-POR, Athletico-PR e Cruzeiro. O zagueiro Klaus não teve vínculo renovado.

A renovação de contrato de Fabinho ainda está sob avaliação da diretoria juntamente com a comissão técnica. Já Gabriel Dias não deve ter o vínculo renovado com o Ceará após se recuperar de lesão, segundo Sérgio Ponte.

De saída da equipe do Porangabuçu, o atacante Rick está próximo de ser vendido para o futebol búlgaro. Recentemente, o presidente do Alvinegro, Robinson de Castro, revelou sobre a transferência do atleta, mas não disse para qual clube. O jogador passará por exames médico no novo time para a transação ser concluída.



