Seis jogadores terão contrato encerrado com o Ceará no final do mês; veja lista

A temporada de 2021 do Ceará foi encerrada em campo no jogo diante do Palmeiras, quando o time assegurou vaga na Copa Sul-Americana pelo segundo ano seguido. Fora de campo, entretanto, as movimentações seguem. Com o fim dos jogos, o clube concentra todas as forças no planejamento para a temporada 2022.

Recentemente, o Vovô renovou contrato com o zagueiro Luiz Otávio por mais duas temporada e com o lateral Bruno Pacheco até 2023. Seis atletas do atual elenco, entretanto, terão seus vínculos contratuais vencidos no fim de dezembro. São eles: Gabriel Dias, Klaus, Fabinho, Yony González, Jorginho e Airton.

Emprestado do Azuriz-PR, Hélio Borges também tinha contrato até o final do mês, mas já se despediu do clube. Gabriel Dias e Klaus, que pertencem ao Ceará, também devem partir em breve. Yony González, Jorginho e Airton, emprestados por Benfica-POR, Athletico-PR e Cruzeiro, respectivamente, também não deverão fazer parte do elenco do Vovô para a temporada 2022.

Dos atletas com contrato perto do vencimento, o volante Fabinho é o único que está tendo sua permanência avaliada pelo clube e pelo treinador Tiago Nunes. O restante do elenco atual do Vovô tem vínculo garantido até o fim da próxima temporada, com exceção do atacante Gabriel Santos. Cedido ao Ceará pela Caldense-MG, o jogador ficará no Porangabuçu por empréstimo até o encerramento do Campeonato Cearense com opção de compra. (Com Horácio Neto, da rádio O POVO CBN)

Na ausência de jogos, o Esportes O POVO segue o noticiário de futebol cearense com informações do mercado da bola. Todas as novidades do Ceará Sporting Club clicando aqui e também em nossas redes sociais: Facebook e Instagram.

