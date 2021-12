Bruno Pacheco encerra temporada como atleta com mais jogos pelo Ceará; veja o top-5

Titular absoluto do Alvinegro, lateral-esquerdo atuou em 53 das 71 partidas do Vovô durante o período; Fernando Sobral, Vina, Messias e Lima completam lista

No Ceará desde 2020 e titular absoluto do Alvinegro, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco terminou a temporada como o jogador com mais partidas com a camisa do Vovô em 2021. O defensor atuou em 53 dos 71 jogos oficiais disputados pelo time de Porangabuçu no período.

Dois meio-campistas integram o pódio de jogadores com mais atuações pelo Alvinegro na temporada. Com 52 partidas disputadas, Fernando Sobral ocupa a segunda posição. O volante atuou em 36 das 38 rodadas da Série A do Campeonato brasileiro, sendo o atleta do elenco com mais exibições na competição. Artilheiro do time, com 11 gols marcados, Vinícius Vina foi o terceiro, com 51 jogos.

Messias e Lima fecham o top-5 do Alvinegro. Contratado neste ano, o zagueiro formou dupla titular com Luiz Otávio e entrou em campo 49 vezes. Já meia-atacante, atuou em 47 jogos. Mesmo sem ter conseguido se firmar como titular durante a temporada, o camisa 45 foi bastante utilizado por Guto Ferreira e Tiago Nunes.

Veja lista dos cinco jogadores com mais jogos pelo Ceará na temporada 2021

1º) Bruno Pacheco - 53 jogos

2º) Fernando Sobral - 52 jogos

3º) Vinícius Vina - 51 jogos



4º) Messias - 49 jogos

5º) Lima - 47 jogos

