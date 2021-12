Robinson de Castro é reeleito presidente do Ceará

Robinson de Castro foi reeleito presidente do Ceará na noite desta quarta-feira, 15. Por 225 votos a 17, o mandatário comandará o Alvinegro entre os anos de 2022 e 2024 e terá como vice-presidentes Humberto Aragão e Carlos Moraes.

Uma primeira eleição já havia acontecido em 16 de novembro. À época, ele havia sido eleito por 215 votos. A chapa de oposição chamada "Priorizando o nosso amor, futebol", por outro lado, recebeu apenas 10 votos. A eleição havia sido revogada pela Justiça, entretanto, mas a decisão foi anulada e a reeleição foi homologada.

Tendo Robinson como presidente desde 2015, o Ceará retornou à Série A do Brasileiro em 2017 e conquistou dois campeonatos cearenses e duas Copas do Nordeste. Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu vai para o quinto ano consecutivo na Série A e conquistou vaga na Copa Sul-Americana pelo segundo ano seguido.

