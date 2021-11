Com atuações seguras, João Ricardo se firma como titular do Ceará

Goleiro se destacou com boas defesas nos últimos jogos, conta com a confiança do técnico Tiago Nunes e deve iniciar a quarta partida consecutiva como defensor da meta alvinegra no duelo contra o Cuiabá, neste domingo, 8, às 20h30min, no Castelão

Anunciado como novo reforço do Ceará no início deste ano, João Ricardo vive a sua primeira sequência como goleiro titular do Vovô na temporada. Defensor da meta alvinegra nos últimos três jogos na Série A do Brasileiro, o arqueiro de 33 anos se destacou com boas defesas, conta com a confiança do técnico Tiago Nunes e parece ter se firmado como dono da posição.

João Ricardo assumiu a posição no empate sem gols entre Ceará e Juventude, em Caxias do Sul (RS), válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o goleiro tomou a vaga de Richard por opção de Tiago Nunes. Em entrevista coletiva concedida nesta semana, o treinador justificou a decisão.

"Eu chamei o Richard e falei que não é opção técnica ou tática. É uma opção para aquele momento. O João tinha atuado pouco comigo. Dos atributos do João, gosto muito da comunicação junto à linha defensiva. Tem por característica a mobilização do sistema defensivo; o jogos com os pés que facilita muito a qualidade, a exemplo do Richard, que tem também. Mas é uma questão sutil, de percepção e sensibilidade", disse o comandante alvinegro.

Nos cinco jogos que disputou pelo Ceará nesta edição do Campeonato Brasileiro, João Ricardo está invicto — duas vitórias e três empates — e sofreu apenas dois gols. O goleiro acumula três defesas difíceis e média de quatro intervenções por jogo.



Com João Ricardo como titular, o Ceará volta a campo no próximo domingo, 8, às 20h30m, na Arena Castelão. Válido pela 30ª rodada da Série A, o confronto marcará o recorde de público no estádio desde o retorno das torcidas aos jogos.

