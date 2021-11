Com Gabriel Dias suspenso, Igor deve ganhar nova chance como titular do Ceará contra o Cuiabá

Com Gabriel Dias suspenso pelo cartão vermelho levado no jogo contra o Fluminense, a expectativa é de que Tiago Nunes escale o camisa 2

O lateral-direito Igor deve ganhar nova oportunidade como titular na equipe do Ceará contra o Cuiabá, em duelo marcado para este domingo, 7, às 20h30min, no Castelão. Com Gabriel Dias suspenso pelo cartão vermelho levado no jogo contra o Fluminense, a expectativa é de que Tiago Nunes escale o camisa 2.

Desde que chegou ao Ceará vindo do Coritiba, Igor ganhou sequência como titular enquanto Gabriel Dias se recuperava de lesão. O lateral foi titular em seis partidas seguidas até levar o terceiro cartão amarelo diante do Juventude e cumprir suspensão automática no confronto contra o Bahia.

No duelo contra o Esquadrão, em Salvador, Gabriel Dias retornou ao time titular. Tiago Nunes o escalou novamente na partida seguinte diante do Fluminense, mas o lateral acabou expulso.

A tendência é de que Tiago Nunes só faça a mudança na lateral-direita na equipe titular em relação ao jogo contra o Fluminense. O resto do time deve ser o mesmo. O Vovô deve entrar em campo com a seguinte formação contra o Cuiabá:

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Jael.

Para a partida deste domingo, o Alvinegro tem oito jogadores pendurados: os zagueiros Messias e Luiz Otávio; os volantes Fabinho, William Oliveira e Pedro Naressi; e os atacantes Erick, Cléber e Jael.