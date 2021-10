Ceará empata com Juventude e completa seis jogos seguidos sem vencer na Série A

18:57 | Out. 23, 2021

Vovô segura pressão do Jaconero no primeiro tempo, cresce de produção na segunda etapa e fica no 0 a 0 em Caxias do Sul. Alvinegro soma quatro igualdades e duas derrotas em sequência

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Ceará mostrou pouca produção ofensiva e contou com boa atuação do goleiro João Ricardo para segurar o empate em 0 a 0 com o Juventude-RS, neste sábado, 23, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 28ª rodada da Série A.

Ainda sem vencer como visitante na atual edição do Brasileirão, o Alvinegro chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória: quatro empates (Internacional-RS, São Paulo e Bragantino-SP, além do Jaconero) e duas derrotas (Atlético-MG e Palmeiras-SP).

Com a igualdade, o Vovô chega a 32 pontos e permanece na 14ª posição. O próximo compromisso será diante do Bahia, quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Sem contar com o meia Vina, suspenso, o técnico Tiago Nunes deu vez a Fabinho no meio-campo e ainda promoveu outras alterações: sacou o goleiro Richard e colocou João Ricardo, voltou a formar a zaga com Messias e Luiz Otávio e escalou Cléber como centroavante - o lateral-esquerdo Bruno Pacheco também voltou após suspensão.

Apesar da presença de três volantes em campo, o Ceará viu o Juventude-RS dominar as ações na etapa inicial e levar perigo pelo alto, sobretudo pelo lado esquerdo. O time de Porangabuçu terminou o primeiro sem finalizar a gol, enquanto os donos da casa arremataram mais de dez vezes.

Aos nove minutos, Capixaba fez cruzamento da intermediária, Sorriso apareceu livre na área e mergulhou para cabecear à direita da meta de João Ricardo. Três minutos depois, em novo lançamento de Capixaba, Sorriso testou firme e obrigou o arqueiro alvinegro a fazer boa defesa com uma mão só para evitar o gol.

O camisa 77 do Alviverde continuou a dar trabalho para o sistema defensivo do Vovô em jogadas aéreas. Aos 20, o atacante cabeceou e João Ricardo encaixou. Quatro minutos mais tarde, em cobrança de escanteio ensaiada, Sorriso subiu livre na primeira trave para cabecear com perigo à esquerda da trave visitante.

Na reta final do primeiro tempo, o Jaconero ainda arriscou mais duas vezes: aos 36, Dawhan fez jogada individual, carregou a bola da intermediária e achou Sorriso, que emendou de primeira na área, à direita de João Ricardo; já aos 39, após troca de passes no ataque, Jadson bateu colocado de fora da área e o camisa 1 desviou para escanteio.

Na volta para o segundo tempo, Tiago Nunes sacou Igor e Fernando Sobral e deu vez a Gabriel Dias e Jorginho. Nos movimentos iniciais, entretanto, o Juventude-RS manteve o ímpeto ofensivo: aos dois minutos, Sorriso bateu forte de fora da área para defesa de João Ricardo. Aos nove, Jadson cruzou da direita, o camisa 77 testou firme e o goleiro trabalhou outra vez.

O Ceará, então, teve a entrada de Mendoza no lugar de Lima e conseguiu melhorar a produção ofensiva, criando as primerias chances de gol e levando perigo à meta mandante. Aos 16 minutos, o colombiano recebeu passe em profundidade na ponta esquerda, cruzou da linha de fundo, Erick emendou de primeiro e Douglas fez a defesa. Na sobra, o atacante finalizou à esquerda do gol.

Aos 23, Capixaba fez jogada individual pelo lado direito e finalizou rasteiro para intervenção de João Ricardo. O Vovô respondeu sete minutos depois, quando partiu em contra-ataque, Mendoza toca para Jael, que dominou na entrada da área, chutou rasteiro e Douglas espalmou para escanteio. Na cobrança, a defesa alviverde cortou parcialmente, e o camisa 9 chutou de bico à direita do gol.

Pelo lado mandante, o técnico Jair Ventura promoveu a entrada do atacante Paulinho Boia, que foi responsável por lances de perigo na reta final. Aos 33 minutos, o camisa11 apareceu na área para cabecear e o camisa 1 do Ceará defendeu. Seis minutos mais tarde, o atacante fez jogada individual pela esquerda, livrou-se de dois marcadores e bate forte cruzado com perigo, à esquerda da meta.

Nos últimos minutos do duelo, o Juventude-RS se postou no campo de ataque e tentou pressionar - teve a última oportunidade aos 44, quando Sorriso bateu de primeira para fora após cruzamento de Paulinho Boia -, enquanto o Alvinegro tentava explorar os contra-ataques, mas falhava nas transições, o que manteve o placar intacto no Alfredo Jaconi.

