Tiago Nunes explica escolha por Mendoza no time titular do Ceará: "Dá profundidade"

Técnico do Ceará comentou ainda sobre a troca de goleiros no time titular, com a saída de Richard e a entrada de João Ricardo, e a volta de Gabriel Lacerda para o banco de reservas

O técnico Tiago Nunes participou de entrevista coletiva de pré-jogo nesta quinta-feira, 4, e comentou diversos assuntos sobre o Ceará antes da partida contra o Cuiabá. Entre os questionamentos feitos por jornalistas, o treinador explicou os motivos de apostar no colombiano Steven Mendoza como titular no Alvinegro.

"Sobre Mendoza, especificamente, é um jogador que dá profundidade, ataca a última linha, de velocidade. Sempre tento combinar a velha máxima do 'arco e flecha'. Não adianta só ter jogador de armação e não ter característica de profundidade", comentou Tiago.

Ele ressalta ainda a importância de combinar características diferentes dos jogadores para formar o ataque. "Tem que ter combinações de características complementares, caras que tenham capacidade de articular e podem atacar o último espaço. Já tivemos diversas escalações sempre na busca de jogadores que se complementam", afirmou.



O comandante alvinegro falou também sobre outras escolhas pontuais na equipe, como a troca de goleiros no time titular, tirando Richard para colocar João Ricardo, e a volta de Gabriel Lacerda para o banco de reservas.

"Vejo um menino (Lacerda) com potencial enorme com toda capacidade para jogar no mais alto nível para ser titular do Ceará. Tem esse upgrade por zagueiro que tem gols. Isso tem que ser valorizado. Está ganhando maturidade, experiência, rodagem e numa disputa sadia com Messias e Luiz, que são jogadores com mais imposição física e de bola aérea. Pela característica dos times que a gente vem enfrentando, com preenchimento da área muito forte, a ideia era ter jogadores mais físicos naquela região do miolo da zaga", disse Tiago sobre o defensor cria das categorias de base do Vovô.



"Eu chamei o Richard e falei que não é opção técnica ou tática. É uma opção para aquele momento. O João tinha atuado pouco comigo. Dos atributos do João, gosto muito da comunicação junto à linha defensiva. Tem por característica a mobilização do sistema defensivo; o jogos com os pés que facilita muito a qualidade, a exemplo do Richard, que tem também. Mas é uma questão sutil, de percepção e sensibilidade", comentou o técnico sobre a mudança no gol do Alvinegro.

