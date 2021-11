Tiago Nunes se livra de gancho no STJD e comanda o Ceará contra o Cuiabá no Castelão

O técnico Tiago Nunes foi julgado no início da tarde desta sexta-feira, 5, no Superior Tribunal da Justiça Desportiva, devido à expulsão no jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 9 de outubro. O treinador teve punição de apenas um jogo em votação dividida (3 a 2), mas já cumpriu a suspensão contra o São Paulo no último dia 14.

Desta forma, Tiago Nunes está apto para comandar o Ceará na partida deste domingo, 7, contra o Cuiabá, no Castelão. O treinador do Vovô foi denunciado com base no artigo 258 do CBJD após expulsão na derrota para o Galo. Na ocasião, o árbitro do jogo, Jefferson Ferreira de Moraes, relatou na súmula que o treinador lhe ofendeu com as seguintes palavras: "você é árbitro de Série B, pipoqueiro, vagabundo".

Contra o Cuiabá, o Alvinegro deve registrar o maior público no Castelão desde a liberação do público. Mais 15 mil torcedores já confirmaram presença.

Para o embate, Tiago Nunes não poderá contar com Gabriel Dias, suspenso por cartão vermelho. Igor deve ser o substituto e a única mudança no time titular em relação ao jogo contra o Fluminense, quando o Vovô venceu por 1 a 0.

