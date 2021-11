De olho no Cuiabá, Ceará tem oito jogadores pendurados na Série A

Com a semana livre para preparação para o jogo diante do Cuiabá-MT, no próximo domingo, 7, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A, o Ceará ainda sofre com desfalques por suspensão e liga o alerta para a reta final: com oito jogadores pendurados, a intenção é evitar novas baixas nas últimas rodadas da competição.

A lista de atletas com dois cartões amarelos começa com a dupla de zaga titular, formada por Messias e Luiz Otávio. Os volantes Fabinho, William Oliveira e Pedro Naressi também estão na mesma situação - destes três, apenas o primeiro tem sido utilizado como titular.

Em caso de ausência na defesa, Gabriel Lacerda é o substituto imediato, enquanto Marlon é o reserva mais acionado entre os volantes reservas.

Sobre o assunto Mais de 10 mil torcedores garantem presença para Ceará x Cuiabá e confirmam sorteio de camisas

Ceará busca segunda vitória seguida pela primeira vez na Série A diante do Cuiabá

FutCast Entrevista #4 - Ceará Mil Grau: página de humor sobre o Alvinegro do Porangabuçu é sucesso na web

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No setor ofensivo, os atacantes Erick, Cléber e Jael somam dois cartões amarelos cada. O camisa 89, aliás, foi expulso no empate em 1 a 1 com o Bahia, no último dia 27, ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, domingo, 31, e continua pendurado por não ter "limpado" a sequência de cartões.

Diante do Dourado, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o lateral-direito Gabriel Dias, que foi expulso diante do Tricolor das Laranjeiras. A vaga será ocupada por Igor.

O Vovô ocupa a 13ª posição do Brasileirão, com 36 pontos, enquanto o Cuiabá-MT está na 10ª posição, com 38 pontos.

Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

Tags