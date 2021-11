"A diferença do Vina de 2020 para esse ano é o gol", diz Tiago Nunes, ao reconhecer melhora do meia

Técnico do Vovô falou sobre a evolução do camisa 29 desde sua chegada, mas disse que apenas conversou com o atleta e tentou tirar dele um peso de responsabilidade

O desempenho de Vina pelo Ceará na atual temporada está nitidamente abaixo do apresentado em 2020, mas é inegável que com a chegada de Tiago Nunes o meia tem melhorado as participações em campo.

Os números provam isso. Segundo dados do Footstats, o camisa 29 do Vovô é um dos dez jogadores da Série A que mais participam de finalizações, seja concluindo ou com assistências para conclusões, somando 90 em toda a competição. Metade disso foi depois da troca de comando técnico no clube.

Além disso, o aproveitamento de passes do atleta vem aumentando e do primeiro jogo do Vovô com Nunes até aqui, a porcentagem de erro nesse quesito, por parte do meia, baixou de 34,7% para até 0%, como foi diante do Atlético-MG, mas no geral o jogador não tem errado mais que 10%.

O técnico Tiago Nunes reconhece a entrega do jogador em campo. "A diferença do Vina de 2020 para esse ano é o gol, o aproveitamento, porque ele continua criando chance de gol, finalizando. Muitas vezes os goleiros estão mais felizes esse ano que ele”, disse, em coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, 4.

O comandante do Alvinegro não poupou elogios ao meia e disse que o segredo para a melhora em campo é estar com a cabeça no lugar.

“O Vina é diferente, ele é muito bom. É um cara que se tiver 100% fisicamente, focado, cabeça boa... o que eu fiz com ele foi (dizer) 'vai jogar meu irmão, porque você é bom, é referência para o time, para a torcida, para o clube' e essa responsabilidade não pode ser um peso, tem que ser um prazer a ser desfrutado. Quando você é reconhecidamente um cara que se pede mais é porque você tem pra dar. Tecnicamente não ensinei ele a fazer nada; taticamente, ele tem repertório, porque foi formado por clubes reconhecidos como formadores, passou por vários lugares, vários treinadores, é um cara que absorve fácil a informação, é muito mais aqui (apontou para a cabeça), é estar de bem com a vida”, disse Tiago Nunes.

O técnico do Vovô ressaltou que Vina vive um bom momento pessoal, já que aguarda o nascimento de um filho e gosta da cidade de Fortaleza e do Ceará Sporting Club. Para Nunes, estar com a vida fora de campo tranquila é essencial para que o jogador se foque apenas nos jogos.

A entrega em campo é muito valorizada pelo comandante alvinegro, que disse preferir um atleta que erre, mas tente bastante as jogadas. Os dados estatísticos são importantes para ele, mas não primordiais. “Eu sou um cara que fico muito (com um) pé atrás com os números, sou fã da parte estatística, porque associo direto com a parte qualitativa, mas é muito fácil recortar um fragmento pequeno de uma amostragem que serve para você ratificar uma opinião, um conceito”, revelou.

Em 43 jogos na temporada 2021 até aqui, Vina marcou 6 gols, sendo metade na Série A, e cinco assistências.

