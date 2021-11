Mais de 15 mil torcedores já garantiram lugar para jogo entre Ceará e Cuiabá no Castelão

O Ceará divulgou nova parcial de público para a partida de domingo, 7, contra o Cuiabá, no Castelão. Entre check-ins e venda de bilhetes avulsos, mais de 15 mil alvinegros já garantiram presença para o duelo válido pela 30ª rodada da Série A.

A quantidade já é recorde desde a volta das torcidas aos estádios cearenses, iniciada em outubro. O número exato de lugares garantidos é de 15.480 e ainda restam três dias de vendas e para os sócios-torcedores realizarem check-in.

A diretoria colocou bilhetes a preços promocionais, com o valor mais em conta a R$ 30 (preço de inteira). Além disso, jogadores como Vina, Jael e Luiz Otávio prometeram que a cada 10 mil torcedores presentes, uma camisa, de cada um, será sorteada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tiago Nunes explica escolha por Mendoza no time titular do Ceará: "Dá profundidade"

"A diferença do Vina de 2020 para esse ano é o gol", diz Tiago Nunes, ao reconhecer melhora do meia

Próximo adversário do Ceará, Cuiabá entra em campo nesta quinta contra a Chapecoense

Para o confronto contra o Cuiabá, o Alvinegro vai poder contar com 80% da capacidade do Castelão, em torno de 50 mil lugares.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.



Tags