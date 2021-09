Após empate contra o Santos, Ceará se reapresenta nesta segunda, 20

Próximo compromisso do Vovô no Brasileirão ocorre diante da Chapecoense no próximo sábado, 25, às 17 horas, no Castelão. Alvinegro possui um desfalque confirmado para o embate

O Ceará se reapresenta na tarde da próxima segunda-feira, 20, para iniciar a preparação para a próxima rodada do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu recebe a Chapecoense no Castelão no próximo sábado, 25, às 17 horas. Para o embate, a equipe comandada por Tiago Nunes possui um desfalque confirmado e algumas dúvidas.

Após levar o terceiro cartão no empate diante do Santos, o zagueiro Messias, que estava pendurado, está suspenso na rodada. Ele é o desfalque confirmado do Vovô para a rodada. As dúvidas ficam por conta dos jogadores que estão no departamento médico.

Com uma contusão traumática no joelho direito, Mendoza será reavaliado nesta segunda-feira, 20. Além dele, quem também está lesionado é Wendson. De acordo com boletim médico divulgado pelo clube no sábado, 18, o atacante possui uma lesão no nervo fibular da perna esquerda. João Victor, Oliveira e Jacaré, que antes estavam no departamento médico, passam por trabalho de transição.

