Ceará oferece gratuidade em até duas mensalidades para sócios vacinados

Visando estimular a vacinação da torcida, o Ceará lançou a campanha “Vozão pela Vida”, na qual oferece uma camisa oficial e até duas mensalidades gratuitas para o sócio-torcedor que estiver vacinado contra a Covid-19. A promoção vale para novas adesões ou renovações feitas até 30 de setembro.

A campanha vale para qualquer imunizante e funciona sob os seguintes critérios: um mês de gratuidade no sócio que tomou a primeira dose e dois meses para quem estiver totalmente imunizado — seja com duas doses ou com dose única, no caso da Janssen.

Além do bônus de gratuidade, os novas adesões e renovações do período também irão ganhar uma camisa oficial da temporada 2020.

No jogo passado, contra o Santos, no sábado, 18, o clube prestou ainda homenagem aos 31 anos da promulgação do Sistema Único de Saúde (SUS) com um mosaico na Arena Castelão.

Como adquirir o benefício?

Para as novas adesões, o torcedor que aderir ao plano por 12 meses terá direito até 14, a depender da quantidade de doses tomadas. As renovações estão abertas para qualquer torcedor que já seja sócio-torcedor, independentemente da data de vínculo, e começa a valer na data de expiração. Quem efetuá-la, ganha mais 13 ou 14 meses, também a depender da fase de imunização que está, mesmo pagando 12 parcelas.

Para aproveitar a promoção, o torcedor deve entrar em contato com o atendimento do programa de sócio-torcedor do Ceará, pelo Whatsapp (83) 3052-7777. No atendimento, será solicitado o comprovante do ConecteSUS, que pode ser emitido conforme o passo-a-passo abaixo:

Acesse conectesus.saude.gov.br e clique em "Cidadão";

Faça o login utilizando seus dados cadastrados ou faça um novo cadastro;

Clique em "Vacinas" e, em seguida, em "Carteira de Vacinação Digital";

Clique no ícone "PDF", localizado na parte superior direita da página.

