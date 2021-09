Ceará se aproxima da contratação do lateral-direito Igor; negociação está nos detalhes finais

O Ceará está bem próximo de anunciar a contratação do lateral-direito Igor, que está no Coritiba, mas pertence ao Juventude. O Esportes O POVO apurou que a negociação está nos detalhes finais e o atleta deve se transferir em definitivo, com compra de direitos econômicos.

Porcentagem e valores ainda estão em discussão, mas já existe um acerto firmado entre Ceará Juventude e o jogador quanto à transação. Igor, inclusive, não viajou com a delegação do Coxa Branca para Salvador, para jogar pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. No BID, porém, a rescisão do atleta com o Coritiba ainda não foi publicada.

Igor será devolvido ao Juventude e precisa que seu nome seja publicado no BID como atleta do Ceará até sexta-feira, 24, data limite para regularização de reforços para os times que disputam a Série A do Brasileiro. A contratação de um lateral-direito, tão cobrada pelos torcedores alvinegros há um bom tempo, teve que ser realizada por conta da lesão de Buiú, que deve ficar fora do restante da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a camisa do Coritiba, Igor fez 32 partidas na atual temporada. Pela Série B, especificamente, foram 19 jogos, sendo 6 como titular. Na equipe paranaense, era reserva imediato de Natanael.

De maneira oficial, a diretoria do Ceará diz que ainda está avaliando a contratação do atleta.

Sobre o assunto Geovane elogia Tiago Nunes e fala sobre estreia pelo Ceará no Brasileirão: "Um grande sonho"

CBF define o potiguar Caio Augusto Max para apitar Ceará e Chapecoense na Série A

Diante da Chapecoense, Tiago Nunes pode escalar quatro jogadores da base do Ceará

Tags