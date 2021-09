Geovane elogia Tiago Nunes e fala sobre estreia pelo Ceará no Brasileirão: "Um grande sonho"

O jovem volante de 22 anos foi titular no empate por 0 a 0 diante do Santos, no último sábado, 20. A partida foi seu primeiro jogo vestindo a camisa do Vovô na primeira divisão nacional

Titular no empate por 0 a 0 diante do Santos, no último sábado, 18, pela 21ª rodada da Série A, o volante Geovane fez sua estreia pelo Ceará na competição. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 20, o jovem jogador de 22 anos falou sobre sua relação com o treinador Tiago Nunes, do seu primeiro jogo na primeira divisão e da sua trajetória até chegar ao Vovô.

"Eu tenho certeza que o professor Tiago irá acrescentar muito para mim. Ele é um cara muito inteligente, e como ele mesmo diz, ele planta sementes. Eu acho que aqui no Ceará ele irá plantar uma semente muito grande. Desde o primeiro dia que o professor Tiago chegou, ele já mostrou ser diferente, ele me abraçou de uma forma que eu senti a confiança dele. Como jogador, só tenho a agradecer a ele pelo o que vem fazendo nesse curto prazo comigo. É usufruir e aprender a cada dia."

Utilizado em todas as outras competições pelo ex-treinador Guto Ferreira, como a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, Geovane não havia atuado ainda na Série A. Sob o comando de Tiago Nunes, o jovem volante fez sua estreia na competição como titular da equipe, substituindo o experiente Fabinho.

"É uma estreia. Essa camisa é pesada, e estrear tem uma ansiedade a mais. Mas eu tenho um jeito de lidar com esse tipo de pressão. Por mais que eu vá cometer erros, que é normal, eu não vou fugir da minha responsabilidade, que é buscar e construir o jogo, fazer o time andar. É eliminar os erros a cada dia e procurar evoluir para melhorar o máximo possível."

No Ceará desde 2019, quando foi contratado para as categorias de base após passagem pelo Ituano-SP, Geovane, de forma emocionada, comentou sobre sua trajetória até chegar ao Vovô e falou sobre a gratidão em estar representando as cores do Alvinegro.

"É muito gratificante. Estar jogando em um clube como o Ceará, em uma Série A, é um grande sonho. Não tenho palavras. Só o meu pai, minha mãe e a minha esposa sabem o que foi esse desafio, de sair de São Paulo e vir para cá. Chegar aqui e ser campeão do Aspirantes com o Ceará foi uma grande alegria, e hoje estar colhendo os frutos, disputando uma competição como a Série A, é gratificante."



