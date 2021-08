Ceará pode receber mais de meio milhão em transferência de Thiago Galhardo; entenda

O Ceará pode movimentar os cofres com a transferência de Thiago Galhardo do Internacional para o Celta de Vigo. Desde que o atacante deixou o Alvinegro, o clube cearense manteve 20% dos direitos econômicos do jogador em acordo feito na época, como noticiou com exclusividade o Esportes O POVO.

Galhardo deve deixar o Inter para a equipe do futebol espanhol por empréstimo. Conforme o portal UOL, o Celta pagará cerca de R$ 3 milhões na negociação para liberação do atleta, além de preço de compra definido em contrato. Com estes valores, o Alvinegro do Porangabuçu pode receber cerca de R$ 600 mil por ter 20% dos direitos econômicos do jogador.

O Esportes O POVO apurou que a diretoria do Ceará já fez contato com dirigentes do Inter sobre o contrato com o Celta de Vigo. O empréstimo de Galhardo com o time do exterior terá vínculo até o meio de 2022.

O Celta de Vigo é treinado por Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, onde comandou Galhardo. Foi com o comandante argentino que o atacante viveu a melhor fase no Colorado, na temporada passada.

Tags