Graziani: recuperação de Vina é fundamental para o Ceará no segundo turno

O meia Vina voltou a ser decisivo pela Ceará diante do Flamengo, com gol marcado no empate em 1 a 1 pela 17ª rodada da Série A. A atuação do jogador foi tema de análise do editor chefe do Esportes O POVO, Fernando Graziani.

"Contra o Flamengo, ele jogou bem. Pode ser o início da recuperação. Não foi só pelo gol. Ele pegava a bola, tocava rápida, dava bons passes e lançamentos. Pode ser uma boa notícia para o torcedor do Ceará. A recuperação do Vina é fundamental para a situação do Ceará no segundo turno", comentou Graziani.

Veja abaixo a análise completa:

