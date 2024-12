Premiação do Botafogo: quanto o time vai ganhar no Mundial 2024

Botafogo foi eliminado da Copa Intercontinental após derrota por 3 a 0 para o Pachuca e encerra 2024 com R$ 252 milhões acumulados em premiações

Com a eliminação, o Botafogo retorna ao Brasil com uma premiação de 1 milhão de dólares (cerca de 6,05 milhões de reais, na cotação atual). O Pachuca, por sua vez, segue na competição e enfrentará o Al Ahly no próximo sábado, dia 14.