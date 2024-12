Chaveamento da Copa Intercontinental 2024: como será 3ª fase e final

Pachuca foi o último classificado para a semifinal da Copa Intercontinental 2024 após vencer o Botafogo por 3 a 0 / Crédito: MAHMUD HAMS / AFP

O torneio, que deixou de se chamar Mundial de Clubes, serve como uma competição preparatória para a nova Copa do Mundo de Clubes, o "novo mundial", que será disputado em 2025. No novo formato, as equipes serão divididas em grupos, tornando a disputa mais longa e equilibrada.

A Copa Intercontinental 2024, no entanto, mantém o propósito de reunir os campeões de cada confederação em confrontos diretos. Confira como ficou o chaveamento do torneio após a vitória do Pachuca: Chaveamento da Copa Intercontinental 2024: Semifinais O Al Ahly foi o primeiro classificado para a semifinal do torneio. O clube egípcio venceu o Al-Ain por 3 a 0 e conquistou a Taça África, Ásia e Pacífico. No Dérbi das Américas, disputado entre o campeão da Libertadores (Botafogo) e o campeão da Concacaf (Pachuca), a equipe mexicana também venceu por 3 a 0, garantindo sua vaga na semifinal.

Agora, Pachuca e Al Ahly se enfrentarão na Challenger Cup, e o vencedor decidirá o título contra o Real Madrid na final. Premiação da Copa Intercontinental 2024: quanto cada clube ganha? CONFIRA Confira o calendário dos jogos: