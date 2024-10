Premiação da Copa do Brasil 2024: quanto ganham o campeão e o vice

A final da Copa do Brasil 2024 acontece em novembro. Veja quanto os clubes ganharam em cada fase e quanto vai ser a premiação final para campeão e vice

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reajustou os valores das cotas de participação da Copa do Brasil. O ajuste foi realizado com base na inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A final da Copa do Brasil acontece em 3 ou 10 de novembro deste ano e o vencedor leva para casa o valor de R$ 73,5 milhões , apenas na final. Confira os valores embolsados pelos clubes em cada fase do campeonato.

Na última quarta-feira, 2, aconteceram os dois primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil 2024. O Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 1, enquanto o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0.

Em comparação ao ano anterior, as cotas do campeonato sofreram um aumento de 5% . Veja abaixo os valores de participação por cada fase.

A final contará com dois jogos, um de ida e outro de volta, que devem acontecer em 3 ou 10 de novembro.

Premiação: quem venceu a última Copa do Brasil e quanto ganhou cada clube?

Flamengo e São Paulo disputaram a final da Copa do Brasil de 2023, com o clube tricolor saindo como o grande vencedor da competição.

No jogo de ida, que aconteceu em 17 de setembro de 2023, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a zero no Maracanã.

Já no segundo jogo, em 24 de setembro, no Morumbi, os clubes empataram em 1 a 1, totalizando o placar de 2 a 1 para o São Paulo.