Pachuca: tudo sobre o time que o Botafogo enfrenta no Mundial

O Botafogo duela contra o Pachuca nesta quarta-feira, 11, em disputa inédita. Conheça a história do clube mexicano, veja títulos e saiba mais sobre o time

O confronto com o Botafogo é aguardado pelos torcedores do Pachuca e será o primeiro duelo entre os clubes. Ele é oficialmente chamado de 'Dérbi das Américas' e equivale às quartas de final.

O Botafogo enfrenta o Pachuca do México nesta quarta-feira, 11, em Doha, no Catar, valendo uma vaga na semifinal da renascida Copa Intercontinental da Fifa . A competição reúne os campeões dos principais torneios internacionais de clubes de 2024.

Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf de 2024, o time mexicano tem como principal referência no ataque o venezuelano Salomón Rondón. Conheça a história do Pachuca, veja títulos e mais sobre o time.

O empresário de 67 anos Jesús Martínez Patiño foi quem pagou cerca de 100 mil dólares ao governo do estado de Hildago para assumir o controle do clube em 1995. Patiño vendia pipocas em um terminal rodoviário e posteriormente foi estudar administração.

Pachuca é um time de 132 anos fundado em 1 de novembro de 1892 em uma cidade de mesmo nome. Seu estádio é o Hidalgo com capacidade para 32 mil lugares. Suas cores são azul e branco.

Pachuca: títulos e destaques

Além da conquista inédita, o time já ganhou nove títulos no campeonato mexicano. Ele também ganhou seis vezes a Copa dos Campeões da Concacaf e participou, pela primeira vez em sua história, da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no final de 2007.

Como campeão da Copa dos Campeões da Concacaf e da Superliga (ambos os títulos conquistados em 2007), o Pachuca foi convidado para participar do primeiro Campeonato Pan-Pacífico, realizado em 2008, mas recusou o convite.

Premiação da Copa Intercontinental 2024: quanto cada clube ganha? CONFIRA